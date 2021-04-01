Bahçeli'nin "AYM kapatılsın" çağrısına Meral Akşener'den sert tepki: Çok yorgun, evinde dinlensin

Konya'yı ziyaret eden İYİ Parti lideri Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması yönünde yaptığı çıkış hakkında gazetecilere değerlendirmede bulundu. Akşener, "Son hadiselere baktığımız zaman ben kendisinin bir yakın arkadaşının kız kardeşi olarak, kendisini evine dönmeye davet ediyorum. Çünkü yorgun olduğunu anladım. Dolayısıyla evine dönmeye ve biraz tefekküre ve evinde dinlenmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener'in gündeminde HDP'ye açılan kapatma davası için hazırlanan iddianamenin AYM tarafından Yargıtay Başsavcılığı'na iade edilmesi de vardı. Bu gelişme üzerine Bahçeli'nin "AYM'nin de kapatılması gerekir" sözlerine ise İYİ Parti lideri sert bir şekilde yüklendi.

"BAHÇELİ'NİN BASKISI YÜZÜNDEN BAŞSAVCI ÇOK HIZLI HAZIRLAMIŞ"

HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin iddianamenin dün Yargıtay Başsavcılığı'na iade edilmesi süreci ile ilgili konuşan Akşener, "Ben hukukçu değilim. Dolayısıyla Yargıtay Başsavcılığı'nın iddianamesindeki eksikliklere yönelik Anayasa Mahkemesi raportörünün, bu eksikliklerinin düzeltilmesi amacıyla geriye gönderdiğine dair bir bilgim var. Buradan baktığını zaman normal bir prosedür gibi görünüyor. Birincisi bu. Bir de sayın Bahçeli sürekli olarak, 'hadi hadi kapatın kapatın' dediği için muhtemelen yaptığı baskı yüzünden Cumhuriyet Başsavcısı çok hızlı hazırlamış, eksiklikler olmuş. Muhtemelen bunlar yeniden gözden geçirilecektir" şeklinde konuştu.

"BUGÜNDEN AYM'Yİ TAŞLAMAYA BAŞLADI"

Akşener, sözlerine şöyle devam etti: "Fakat burada dikkatimi çeken şey şu. Bu geri gönderilmenin üzerinden sayın Bahçeli ikinci kere Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasına dair bir hızlı salvoda bulundu, tehditler savurdu. Şimdi burada iki şey var. Birincisi: Sayın Bahçeli, çok mübarek bir isim olarak tanımladığı, muhterem bir isim olarak tanımladığı ve 2023'te Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin ikinci defa, yani Anayasa ile ilgili bir sorun olduğu ve ikinci defa seçilip seçilmeyeceği konusunda Türkiye'de hukukçular ikiye bölünmüş durumda. Böyle bir pozisyonda çok muhterem ve çok mübarek kabul ettiği Cumhurbaşkanı adayının üzülmesini muhtemelen istemediği için, ne olur ne olmaz diye bugünden Anayasa Mahkemesi'ni taşlamaya başladı."

"EVİNE DÖNMEYİ DAVET EDİYORUM"

Bahçeli'ye evine dönmesi yönünde çağrı yapan Akşener, "Bunu bir kenara koyar isek, bu tür çok üst perdeden ve racon kesen davranış biçimlerinin hukuka, demokrasiye ve insan haklarına, hiçbir şeye, 150 yıllık demokrasi tarihimize, eksik gedik de olsa, demokrasi tarihimize uymadığını söyleyebilirim. Son hadiselere baktığımı zaman ben kendisinin bir yakın arkadaşının kız kardeşi olarak, kendisini evine dönmeye davet ediyorum. Çünkü yorgun olduğunu anladım. Dolayısıyla evine dönmeye ve biraz tefekküre ve evinde dinlenmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ İKİ KEZ ÇAĞRI YAPMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinden ayrılarak yeni parti kuran ve CHP ile "Millet İttifakı" içinde yer alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e iki defa "evine dön" çağrısı yaptı. Bahçeli, Akşener'e son olarak 24 Aralık 2022 günü şu sözlerle seslenmişti: "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, parlak Türk asırlarının yol haritası, milli birlik ve kardeşliğin, devletin istikrar ve dengesinin yegane güvencesidir. Muhatabına masa kur demedik, evine dön dedik, hala zaman vardır, bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Diyorum ki, dön evine, bitsin bu çile!"

MHP lideri, Akşener'in Ayasofya konusunda farklı bir tutum takındığını savunarak 24 Ağustos 2020'de "Sayın Akşener'in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır" demişti.