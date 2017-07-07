Bahçeli'den MHP Teşkilatları ve Ülkü Ocakları'na Adalet Yürüyüşü Talimatı
MHP lideri Devlet Bahçeli, 9 Temmuz'daki mitingle bitecek adalet yürüyüşünde provokasyona engel olmak için ülkü ocakları ve MHP teşkilatlarının 2 gün kapatılacağını açıkladı.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Pazar günü gerçekleştirilecek olan mitingle bitireceği Adalet Yürüyüşü'yle ilgili parti teşkilatına talimat verdi.
2 GÜN BOYUNCA KAPALI OLACAK
Bahçeli tarafından İstanbul İl Başkanlığı'na gönderilen talimata göre, herhangi bir tahrike mahal vermemek adına yürüyüş güzergahındaki MHP ilçe teşkilatları ve Ülkü Ocakları 2 gün süreyle kapalı tutulacak.