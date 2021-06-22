Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için ağır sözler: Terör örgütünün milis işbirlikçisidir

Parti grubunda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, İzmir'deki HDP il binasına düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz için "Öldürülen Deniz Poyraz milis işbirlikçisidir. Terör örgütüne eleman devşiriyorlardı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta İzmir'deki HDP İl Başkanlığına elinde silahla giren bir saldırgan, içeride bulunan parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdü. Cinayet sonrası teslim olan ve tutuklanan zanlı Onur Gencer, ilk ifadesinde "Pişman değilim. PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm." dedi.

"KAHVALTISI PROPAGANDA ALETİ OLARAK KULLANILDI"

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, bir ara bu saldırıyla ilgili konuştu. "İzmir'deki saldırganın tek başına hareket etmediği hemen fark edilecektir. Öyle bir gün seçilmiştir ki binada tek bir HDP'li yönetici yoktur." diyen Bahçeli şöyle devam etti: "Hatta binada yapılması planlanan bir toplantı da iptal edilmiştir. Cinayete kurban giden Deniz Poyraz'ın masada yarım bıraktığı kahvaltısı propaganda aleti olarak kullanılmıştır. Katilin ise bozkurt işareti yapan fotoğrafları anında servis edilmiştir.

"BU CİNAYETİN ÖNÜ ARKASI ARAŞTIRILMALIDIR"

Altını kalın bir şekilde çizerek soruyorum: Bu katil gerçekte kimdir? Bağlantıları nerelere işaret etmektedir. Provokasyonun içinde derin PKK'nın parmağı var mıdır? Bu cinayetin önü, arkası, sağı, solu, altı, üstü tamamen araştırılmalıdır. CHP, HDP, İP, Halk TV, kiralık yazar ve gazeteciler hem soruşturma hem de kovuşturma sürecine dahil olmalıdır. Biz bu cinayeti reddediyoruz, Kılıçdaroğlu, 'Deniz'i öldürdüler, istiyorlar ki bu ülkede hiçbir genç mutlu olmasın' sözlerini neye dayanarak söylemiştir. Haydut devlet nedir? Hangi hakla, hangi cüretle böyle konuşabilmiştir.

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