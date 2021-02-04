Bahçeli'den Boğaziçi çağrısı: Muhterem analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesi protestolarıyla ilgili paylaşım yaptı. Bahçeli, öğrencilerin annelerine seslendiği açıklamasında, "Muhterem Analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerin ailelerine çağrıda bulundu.
Bahçeli, çağrısında, "Boğaziçi Üniversitesinde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanılan, alenen istismar edilen öğrencilerin ailelerine çağrıda bulunuyorum; 'Muhterem Analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın'" dedi.