Bahçeli'den Boğaziçi çağrısı: Muhterem analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın
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Bahçeli'den Boğaziçi çağrısı: Muhterem analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın

04.02.2021 20:07 | Son Güncelleme: 04.02.2021 20:12
Bahçeli'den Boğaziçi çağrısı: Muhterem analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesi protestolarıyla ilgili paylaşım yaptı. Bahçeli, öğrencilerin annelerine seslendiği açıklamasında, "Muhterem Analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerin ailelerine çağrıda bulundu.

Bahçeli, çağrısında, "Boğaziçi Üniversitesinde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanılan, alenen istismar edilen öğrencilerin ailelerine çağrıda bulunuyorum; 'Muhterem Analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın'" dedi.

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