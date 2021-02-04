Bahçeli'den Boğaziçi çağrısı: Muhterem analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesi protestolarıyla ilgili paylaşım yaptı. Bahçeli, öğrencilerin annelerine seslendiği açıklamasında, "Muhterem Analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın" dedi.