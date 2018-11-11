Bahçeli'nin Af Israrı Sürüyor: Teklifimizi Verdik, Görüşülmesini Bekliyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın karşı çıktığı af yasası için ısrarı sürdürüyor. Bahçeli, "MHP olarak af yasası ile ilgili teklifi Meclise verdik. Mecliste Adalet Komisyonu'nda görüşülmesini bekliyoruz" dedi.

ERDOĞAN, AF YASASI TEKLİFİNE KARŞI ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan af tartışmalarıyla ilgili "Devlete karşı işlenen suçları devlet affeder, şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur. 50 bini aşkın uyuşturucunun cezaevlerinde olduğu günlerde, biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız? Demokratik bir şekilde sordum, cevabımı aldım. Af, ne affı? Biz asla. Adil bir iktidar olamazsınız, adaletle hükmeden bir iktidar olamazsınız." ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN'IN AF ÇIKIŞINA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt veren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir. MHP'yi yüzeysel ve üstünkörü bir şekilde uyuşturucu suçuyla yan yana getirmek şayet art niyet değilse kesinlikle isabetsiz ve itibarsız bir isnattır. Teklifimizi tasvip etmiyorlarsa kabul etmezler. Bu kadar basit MHP'yi meydanlarda hakir görmek, tariz ve tenkitle suçlamak siyasi ahlak ve basirete asla sığmayacaktır." demişti.

BAHÇELİ'DEN YENİ AF AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP olarak af yasası ile ilgili teklifi Meclise verdik. Mecliste Adalet Komisyonu'nda görüşülmesini bekliyoruz." dedi.