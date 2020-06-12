Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
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Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'deki oturumda CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'u odasına çağırdı. Yaşanan olayı tasvip etmediğini belirten Bahçeli, Kılavuz'dan Özel'i arayarak özür dilemesini istedi.

12.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:05

9 Haziran 2020 Salı akşamı TBMM Genel Kurulu'nda MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e arkadan yumruk atmıştı. Olayın yankıları sürerken MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, Özel'e yumruk atan Kılavuz'u odasına çağırarak uyardığı öğrenildi.

Konuyla ilgili kaleme aldığı yazıda olayın detaylarını anlatan Posta Yazarı Murat Çelik, Bahçeli'nin uyarısı sonrası MHP'li Kılavuz'un yumruk attığı CHP'li Özel'i arayarak özür dilediğini vurguladı.

İşte Çelik'in yazısındaki ilgili kısım;

TBMM Genel Kurulu'nda, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e arkadan yumruk atmasıyla başlayan kavga malum. O akşam ikinci bir fiziki saldırı daha var. Genel Kurul dışında olunca pek gündeme gelmedi ama çok önemli… Bu ikinci arbede duyulmayınca Sezgin Tanrıkulu'nu aradım. Ben ısrarla sordum, o da ısrarla "Bu konularda konuşmak istemiyorum" dedi. Tanrıkulu konuşmayı reddedince farklı kaynaklardan araştırıp teyit ettim. 'Duyum' değil, 'bilgi' yani şimdi yazacaklarım.

O akşam tansiyon yükselince, oturumu yöneten HDP'li Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş oturuma ara veriyor. CHP'li Sezgin Tanrıkulu -salonda Başkan koltuğunun arkasında yer alan kapıdan- Erdoğmuş'un yanına gidiyor. Ak Partili vekiller de geliyor odaya. Sükûnet ve itidal tavsiyeleri birbirini izlerken, bir görevli "İçeride (genel kurul salonunda) kavga çıktı" diyor.

BAHÇELİ, OLAYDAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDU

Tanrıkulu makamdan çıkıp yan odaya geçtiğinde, genel kurul salonundaki kavgadan çıkan Olcay Kılavuz ve iki MHP'li vekil de o odaya giriyor. Ve gerginlik o noktaya taşınıyor. Tanrıkulu da Kılavuz'un fiziksel şiddetine maruz kalıyor. Ertesi gün (10 Haziran Çarşamba) MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arıyor Tanrıkulu'nu. Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin olaydan duyduğu üzüntüyü bildiriyor ve olaya karışan 3 milletvekilinin özür dilemek için görüşmek istediğini söylüyor.

Öğleden sonra, Meclis muhalefet kulisinde o milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ile bir araya geliyor. Kulistekilerin şahit olduğu bu görüşmede MHP'li vekiller, "Genel Başkanımızın da yönlendirmesiyle" notunu da düşerek Sezgin Tanrıkulu'ndan özür diliyor, "Hakkınızı helâl edin" diyorlar. Gerginlik böyle son buluyor, mevzu bu şekilde tatlıya bağlanıyor.

KILAVUZ, ÖZEL'DEN DE ÖZÜR DİLEDİ

Ve Özgür Özel… CHP'li Özel, kavgalı oturumun ertesi günü yaşananları telefonda şöyle anlattı:

MHP heyeti Sezgin Tanrıkulu ile görüştükten sonra Erkan Akçay beni aradı. Sayın Bahçeli'nin üzüntülerini iletti ve iki partiden üçer isim bir araya geldik. Erkan Akçay, Olcay Kılavuz ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt geldiler. Benim yanımda da Meclis İdare Amiri Kadim Durmaz ve Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi vardı. Olcay Kılavuz "Ben genel başkanımı, partimi mahcup ettim. Size karşı da yanlış yaptım. Özür diliyorum. Hakkınızı helâl edin" dedi. Biz de helâllik verdik ve olayı kapattık.

Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile

Politika Manşet

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