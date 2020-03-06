Bahçeden avokado çalmak isteyen 3 kişi yakalandı
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Bahçeden avokado çalmak isteyen 3 kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bahçede avokado çalmak isteyen 3 kişi gözaltına alındı.

06.03.2020 20:05 | Son Güncelleme: 06.03.2020 20:06
Bahçeden avokado çalmak isteyen 3 kişi yakalandı

'nın ilçesinde bahçede avokado çalmak isteyen 3 kişi gözaltına alındı.

Özvadi Mahallesi'nde bir bahçeden 806 avokadoyu getirdikleri torbaya koyan 3 kişi, 07 AHG 284 plakalı motosikletle kaçmaya çalışırken Mahallesi'nde uygulama bölgesinde durduruldu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan M.A. (20), İ.Ö. (20) ve M.Ö. (16) karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Bahçeden avokado çalmak isteyen 3 kişi yakalandı
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