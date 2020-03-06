Bahçeden avokado çalmak isteyen 3 kişi yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bahçede avokado çalmak isteyen 3 kişi gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bahçede avokado çalmak isteyen 3 kişi gözaltına alındı.
Özvadi Mahallesi'nde bir bahçeden 806 avokadoyu getirdikleri torbaya koyan 3 kişi, 07 AHG 284 plakalı motosikletle kaçmaya çalışırken Yeşilöz Mahallesi'nde jandarma uygulama bölgesinde durduruldu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan M.A. (20), İ.Ö. (20) ve M.Ö. (16) karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Kaynak: AA