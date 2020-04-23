Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu Ankaralı Sanatçılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla site bahçesine tesisat kurarak konser verdi.

Ankaralı Sanatçılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla site bahçesine tesisat kurarak konser verdi. Sitede oturan çocuklar ve vatandaşlar ise Ankara oyun havalarıyla doyasıya eğlendi.

Ankaralı Sanatçılar Coşkun Direk, Hüseyin Kağıt ve Ömer Faruk Bostan, Altındağ Kaymakamlığı, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Altındağ Belediyesi koordinesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden çıkamayan çocuklar ve yetişkinlere konser verdi.

Altındağ'da düzenlenen konserde, sanatçılar Ankaralı Coşkun mahlaslı Coşkun Direk, Hüseyin Kağıt ve Ömer Faruk Bostan, site içerisine kurulan alanda evlerinden çıkamayan çocuklara ve vatandaşlara sevilen şarkılarını söylerken, Ankaralı Coşkun'da korona virüs salgını için yazdığı "Korona" şarkısını seslendirmeyi ihmal etmedi. Ankara oyun havalarıyla eğlenen vatandaşlar, evlerinin balkonlarında ve site içerisine kurulan alana özel izinle çıkıp, oynayarak eğlendi. Ayrıca, günün anlam ve önemine binaen site baştan aşağı Türk bayraklarıyla süslendi.

Konser sonrasında konuşan sanatçı Ankaralı Coşkun, konserde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Dünya üzerinde korona virüsün bir etkisi var. Bizde evinde kalan vatandaşlarımızın can sıkıntılarını almak için güzel bir eğlence yapalım dedik. Güzel bir etkinlik olduğuna da inanıyorum. Ankara sanatçılarının eserleriyle bir olduğumuzu da gösterdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Kağıt ise emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Medya çok müthiş bir organ, bizimle dinleyici arasında çok güzel bir köprü oluşturuyor. Ankara müziği birleştiricidir. Küsleri barıştırmak için de kullanabilirsiniz" aktarımında bulundu.

Öte yandan, yağmur çamur, sıcak soğuk dinlemeden çalışan basın mensupları da haber nöbetlerine devam ederken, sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan konserde doyasıya oynadı. - ANKARA

Kaynak: İHA