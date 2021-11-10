Bahçede gömülü bulunan tanksavar mühimmatı imha edildi

Kızıksa Mahallesi'ndeki evinin bahçesini kazarken, toprağa gömülü cisme rastlayan Kenan Tuzcuoğlu, Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, çektiği fotoğrafları gösterdi. Bunun üzerine Manyas Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na haber verildi. Savcılığın talimatı doğrultusunda Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha (PAMİT) ekibi, olay yerine sevk edildi. Cismin, tanksavar mühimmatı olduğu belirlendi. Mühimmat, gerekli önlemler alınarak, PAMİT ekibi tarafından imha edildi. Manyas Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Özaydın - Son Dakika Haberleri

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