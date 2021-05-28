Bahçe kapısının çalınma anı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Bahçe kapısının çalınma anı kamerada

Bahçe kapısının çalınma anı kamerada
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de bir binanın demir bahçe kapısı, güpegündüz çalındı.

OSMANİYE'de bir binanın demir bahçe kapısı, güpegündüz çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Raufbey Mahallesi 9566 Sokak'ta meydana geldi. Bahçedeki demir kapının yerinde olmadığını gören ev sahibi, polise haber verdi. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan 20 adet kamera kaydını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen polis, şüphelinin daha önceden çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunan Y.K. (42) olduğunu tespit etti. Çalışma başlatan ekipler, şüpheli Y.K.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkardığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Bahçe kapısının çalınma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

Töre cinayetinde iddianame hazırlandı! Hamile kardeşini gözünü kırpmadan öldürmüş
Töre cinayetinde iddianame hazırlandı! Hamile kardeşini gözünü kırpmadan öldürmüş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Muharrem İnce İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Demet Akalın Aslı Bekiroğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Ufuk Sarıca Burak Yılmaz Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bahçe kapısının çalınma anı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 18:17:36. #1.13#

title