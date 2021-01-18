Bahattin Demirbilek kimdir? Galatasaray Başkanlığı için isimi geçen Bahattin Demirbilek kaç yaşında, nereli?

Bahattin Demirbilek'in hayatı sporseverler tarafından merak ediliyor. ESTA Construction sahibi olan ve aynı zamanda Galatasaray kongre üyesi de olan Bahattin Demirbilek kimdir? Galatasaray Başkanlığı için isimi geçen Bahattin Demirbilek kaç yaşında, nereli? Serveti ne kadar?

Bahattin Demirbilek ismi, Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı için geçmeye başladı. Peki,Bahattin Demirbilek kimdir? Bahattin Demirbilek kaç yaşında, nereli?

BAHATTİN DEMİRBİLEK KİMDİR?

Bahattin Demirbilek, son günlerde spor camiasının araştırdığı isimler arasında yer almaya başladı. Rusya'da yaşamını sürdüren Bahattin Demirbilek, ülkenin en büyük inşaat firmalarından birisi olan ESTA Construction'u kurdu. Otomobil fabrikası ve stadyum inşaatı gibi büyük işler alan Bahattin Demirbilek, 2018 yılında dünyanın en büyük şirketleri arasında ilk 200 arasında yer aldı.

Ankara'da büyüyen ve çalışma hayatına 15 yaşında başlayan Bahattin Demirbilek, 1993'te yani 22 yaşında Rusya'ya gitti. Profesyonel olarak yıllarca Rusya'da çalışan Demirbilek 33 yaşında ise ESTA Construction'ı kurdu. 2005 yılında kurduğu şirketi 2018 yılında dünyanın en büyük 250 inşaat şirketinden biri haline getiren Demirbilek aynı zamanda "Hayatın anlamı ve çocukluk aşkım" sözleriyle nitelendirdiği ve kongre üyesi olduğu Galatasaray sevdası nedeniyle oğlunun adını bile Aslan koydu.

Rusya'da yaptığı taahhüt işleriyle ülkenin en büyük müteahhitlerinden biri olan Bahattin Demirbilek'in ESTA Construction'ı aynı zamanda Mercedes-Benz Daimler'in ülkedeki en büyük yatırımı ve ilk otomobil fabrikasını, Saratov'daki Yuri Gagarin Havalimanı'nı da inşa ediyor.

ENR tarafından her yıl açıklanan ve dünyanın en büyük inşaat şirketlerinin sıralandığı listede 2015 yılında 189'uncu sırada yer alan ESTA Construction, 3 yıl içerisinde aynı listede 30 sıra birden yükselerek 2018 yılında 159'uncu sırada yer aldı.

"Nasıl başladı sizin öykünüz?" sorusuna Bahattin Demirbilek, "Antepli bir aileyiz. 4 kardeşiz. Ankara'da büyüdüm. Babam esnaftı. Ailede tek ben okudum. 5 yaşında hesap yaparmışım. İlkokula gittiğimde matematiğim iyiydi. Hiç top oynamadım, bisiklete binmedim. Hala yüzme de bilmem. Çünkü hep çalıştım, hiç tatil yapmadım…" diye anlatmaya başlıyor. Demirbilek, bir arkadaşının tavsiyesiyle Rusya'da iş yapan Entes İnşaat Şirketi'nde çalışmak için ailesinin tün itirazlarına rağmen Rusya'ya gitmiş. Entes'te 4 yıl çalıştıktan sonra Rusya'da büyüme planları yapan Evyap'a geçerek Arko traş köpüğü ve Duru sabunlarının pazarlamasından sorumlu olmuş. 2005'te şirketin Rusya Genel Müdürü'yken kendi şirketini kurmaya karar veren Bahattin Demirbilek'in Rusya'da ilk aldığı iş Margit marketlerinin binalarının yapımı olmuş. Esta, AVM, konut, ofis, stadyum projeleriyle Rusya'da en çok iş yapan şirketlerden oldu.

İnşaat sektörüne 2006 yılında Esta'yı kurak giren Demirbilek, Rusya'nın dev market zincirlerinden Magnit'in mağazalarını yaparak çıktığı yolda Soçi Kış Olimpiyatları için otel projesi dahil pek çok işe imza attı. Şirket bugüne dek 1,5 milyon m2 iş merkezi inşaatı tamamladı. 8 bin kişiye istihdam sağlayan şirket şu an yedi şantiyesiyle aktif.

Moskova çevre yolu MKAD'ın 65. kilometresinde bulunan Sindika AVM'nin açılışı yapıldı. Esta İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek, 1700 çalışanla projeyi iki yılda bitirdiklerini ve gurur duydukları bir işe imza attıklarını söyledi. Demirbilek Rusya pazarında "belli kaliteye ulaşabilen" şirketlerin ayakta kalabileceğini vurgularken, örneği de tutkunu olduğu futboldan verdi: "Rusya'da iş yapmak şampiyonlar liginde oynamak demektir!" ifadelerini kullandı.