Baharı beklerken kış geri geldi: Dinek Dağı beyaz örtüyle kaplandı

Baharı beklerken kış geri geldi: Dinek Dağı beyaz örtüyle kaplandı

1744 rakımlı dağdaki kar manzarası havadan görüntülendi

KIRIKKALE - Mart ayının son haftasında Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan 1744 rakımlı Dinek Dağı'ndaki manzara havadan görüntülendi. Vatandaşlar ise yağan kar altında hatıra fotoğrafı çekinmek için dağa çıktı.

Nisan ayına sayılı günler kalan yurdun birçok kesimine yağan kar, Kırıkkale'de de etkili oldu. Kış yüzünü bahara döndü derken dün gece saatlerinden itibaren yağan yağmur yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü kentte yağan kar, öğlen saatlerinde son buldu.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı da 25 santimetreye kadar ulaştı. Beyaz örtüyle kaplanan Dinek Dağı'nda ise kartpostallık görüntüler oluştu. 1744 rakımlı dağda oluşan kar manzarası da drone ile havadan görüntülendi. Kar yağışını fırsat bilerek dağa çıkan vatandaşlar, valilik tarafından turizme kazandırılan Atlı Safari ve Doğa Parkı'nda hatıra fotoğrafı çekindi.

Dinek Dağı'ndaki manzaranın güzel olduğundan bahseden iş insanı Murat Oflaz, vatandaşların burayı ziyaret etmelerini tavsiye etti.

"Manzara gerçekten çok güzel"

Kırıkkale'nin en yüksek dağında kar keyfini yaşadığını anlatan Oflaz, "Şu an Kırıkkale'nin en yüksek yerindeyiz. 1700'lü rakımların olduğu yükseklikteyiz. Kırıkkale'den gelirken kar yağacağını tahmin etmiştim ama bu kadar soğuk olacağını tahmin etmemiştim. Beresiz, hazırlıksız yakalandık. Maske de burada işe yarıyor. Hem sosyal mesafemiz için hem de soğuğa karşı. Manzara gerçekten çok güzel hep böyle güneşli günlerde geliyoruz biz buraya. Karda da gelmelerini özellikle tavsiye ediyorum. Müthiş bir manzara var. Özellikle böyle bahar ayının neredeyse başlangıçlarındayız. Geçen haftalarda buralarda çiğdemler vardı şimdi de kar var. Gerçekten karı severim mutlu oluyorum. Valimiz Yunus Sezer de buraya güzel hizmetler yapıyor. Sosyal medyadan da takip ediyoruz. Bu hizmet gerçekten çok güzel Kırıkkale'ye çok teşekkür ediyorum yaptığı hizmetlerden dolayı" ifadesini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR ARSLAN