Bahar neden yok? Bahar yeni bölüm bu hafta yok mu? Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 1 Nisan Salı?

Bahar dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Dizi severler, Bahar'ın bu hafta yayınlanmayacağını öğrenince hayal kırıklığına uğradı. Peki, Bahar neden yok? Bahar yeni bölüm bu hafta yok mu? Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 1 Nisan Salı?

BAHAR KONUSU NE?

Mutfakta doktor önlüğü içinde gördüğümüz Bahar karakterinin yer aldığı çarpıcı afişin, dizinin hikayesiyle uyumu da övgü dolu yorumlar aldı. Büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar; yaşadığı ani bir hastalıkla hayatını yeniden inşa etmeye karar verir. "Uyanmaya hazır mısın?" sorusuyla da dikkat çeken afiş, Bahar'ın yaşayacağı dönüşüme dair ilk sinyalleri veriyor.

Hepimiz kadar yenilmiş ama hepimizden daha cesur karakterleri bir araya getiren dizinin hikayesi ise şöyle: Bahar ( Demet Evgar ), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

BAHAR NEDEN YOK?

Ramazan Bayramı süresince dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Bahar dizisi de bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.

Show TV yayın akışına göre, saat 20.00'de Bahar dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Bahar dizisinin yeni sezon kadrosuna iki yeni isim katıldı. Büşra Pekin, dizide "Süreyya" karakterine hayat verirken, Elçin Afacan ise "Eylem" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi başarılı isimler yer alıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Evren'in evlenme teklifine 'Evet' diyen Bahar, bir anda kendisini acil bir vakanın ortasında bulur. Evren ve Timur'un saatler sürecek çok kritik bir operasyon sırasında yaşadığı fikir ayrılığı Bahar özelinde bir düelloya dönüşürken, Bahar evlilik kararını sorgular. Öte yandan Bahar'ın yeniden evlenecek olmasına öfkelenen Timur bir de Umay ve Cem'in sevgili olduğunu öğrenince çıldırır. İntikam için gözü dönen Timur'un yapacağı hamle, herkesi şoke edecek ve Bahar sonunda Timur'la sert bir yüzleşme yaşayacaktır. Bu sırada Bahar'ın evlenmeye dair kafasında soru işaretleri olduğunu, en olmayacak şekilde öğrenen Evren, hayatını değiştirebilecek bir fırsatla karşılaşır. Bahar'ın aldığı sürpriz bir haberse tüm dengeleri alt üst edecektir.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç (Çam Çağla)

• Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal