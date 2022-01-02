Bahar havası yaşanan Iğdır'da besicilerin yüzü gülüyor - Haberler
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Bahar havası yaşanan Iğdır'da besicilerin yüzü gülüyor

Bahar havası yaşanan Iğdır'da besicilerin yüzü gülüyor
Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın - Haberler | Güncel

KIŞ mevsimine rağmen hava sıcaklığının 5 ile 10 derece arasında değiştiği Iğdır'da besiciler, küçükbaş hayvanlarını ahırda beslemek yerine bahçe ve yonca tarlalarında otlatıyor.

IĞDIR (DHA) - KIŞ mevsimine rağmen hava sıcaklığının 5 ile 10 derece arasında değiştiği Iğdır'da besiciler, küçükbaş hayvanlarını ahırda beslemek yerine bahçe ve yonca tarlalarında otlatıyor. Besici Cemal Mesim "Hayvanlarımızı ahırlarda yem tüketmek yerine bahçe ve meralarda otlatıyoruz. Bu da yem konusunda karlı olmamızı sağlıyor" dedi.

Ağrı Dağı'nın eteklerinde İran, Azerbaycan ve Ermenistan sınırında kurulan Aras Nehri'nin geçtiği, 800 metrelik rakımı ve mikroklima iklimiyle dikkat çeken Iğdır'da, baha havası yaşanıyor. Kış mevsimine rağmen hava sıcaklığının 5 ile 10 derece arasında değiştiği kentte besiciler, küçükbaş hayvanlarını ahırda beslemek yerine bahçe ve yonca tarlalarında otlatıyor.

'YEM KONUSUNDA KAR SAĞLADIK'

Sıcak havaya sevindiklerini söyleyen besici Cemal Mesim, "Iğdır, Doğu'nun Çukurova'sıdır. Havaların sıcak gitmesi sebebiyle hayvanlarımızı ahırlarda yem tüketmek yerine bahçe ve meralarda otlatıyoruz. Bu da yem konusunda karlı olmamızı sağlıyor" dedi. Havaların çok güzel olduğunu, bu nedenle hayvanları bahçe ve yonca tarlalarına çıkardıklarını belirten çobanlar ise böylece işlerine devam edebildiklerini söyledi.


- Iğdır
Bahar havası yaşanan Iğdır'da besicilerin yüzü gülüyor

Bahar havası yaşanan Iğdır'da besicilerin yüzü gülüyor

Bahar havası yaşanan Iğdır'da besicilerin yüzü gülüyor

Bahar havası yaşanan Iğdır'da besicilerin yüzü gülüyor

Bahar havası yaşanan Iğdır'da besicilerin yüzü gülüyor

Bahar havası yaşanan Iğdır'da besicilerin yüzü gülüyor

Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın - Son Dakika Haberleri

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