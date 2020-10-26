Bahar Candan kimdir, kaç yaşında? Bahar Candan'ın son hali nasıl?
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Bahar Candan kimdir, kaç yaşında? Bahar Candan'ın son hali nasıl?

26.10.2020 16:09 | Son Güncelleme: 26.10.2020 16:25
Bahar Candan kimdir, kaç yaşında? Bahar Candan'ın son hali nasıl?

İşte Benim Stilim programı ile tanınan Bahar Candan, paylaşımları ve davranışları ile sık sık magazin gündeminde kendine yer buluyor. Peki Bahar Candan kimdir? Bahar Candan kaç yaşında, nereli? Bahar Candan'ın babası kimdir? şte Bahar Candan hayatı ve biyografisi!

Sosyal medya paylaşımları ve tavırlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Bahar Candan merak konusu oldu. İşte Benim Stilim programı ile tanınan bahar Candan kimdir. Sizler için Bahar Candan hakkında merak edilen Bahar Candan kaç yaşında, nereli gibi konuları mercek altına aldık.

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan doğum tarihi: 17 Şubat 1998

Bahar Candan yaşı: 22 yaşında

Bahar Candan mesleği: Öğrenci

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıfta okuyor ve avukat olmak istiyor. Instagram hesabının sadece elitlere yönelik olduğunu dile getiren Bahar Candan, sık sık bahsettiği babasını ise şu sözler anlattı: "Babam eğitimci olmasının yanında dinini yaşayan biri. Namaz kılan, oruç tutan, düşünceleri muhafazakâr bir insan."

BAHAR CANDAN'IN SON HALİ

Sık sık imaj değişikliği yapan Bahar Candan'ın son hali merak ediliyor. Bir dönem isteyerek aldığı kilolardan sonra çok zayıflayan Bahar Candan'ın son hali!

Bahar Candan kimdir, kaç yaşında? Bahar Candan'ın son hali nasıl?
Bahar Candan kimdir, kaç yaşında? Bahar Candan'ın son hali nasıl?

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