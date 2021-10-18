Bahar Candan'ın babası Hakan Candan kimdir? Bahar Candan'ın ailesi kimdir? Bahar Candan'ın babası kimdir?

Bahar Candan'ın babası Hakan Candan kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı bir zamanların televizyon fenomeni Bahar Candan oldu. İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan Doya Doya Moda'ya katılmasıyla internetin en çok aratılan isimlerinden oldu. Bahar Candan'ın babası kimdir? İşte Bahar Candan hakkında detaylar ve son hali...

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan 17 Şubat 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 22 yaşındaki Bahar Candan, Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızıdır. Ablası Nihal Candan gibi o da İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla ünlü oldu. Hukuk öğrencisi olduğu bilinen Bahar Candan'ın "Dondurma Gibisin" ve "Dom Pérignon" adlı iki şarkısı var. İşte Benim Stilim'deki konuşma tarzı, mimikleri ve ağlamalarıyla sık sık gündem olan Bahar Candan'ın Doya Doya Moda yarışması için 44 bedene çıktığı söyleniyor. Bahar Candan 1,76 cm boyunda ve 71 kilodur.

BAHAR CANDAN'IN SON HALİ

Sık sık imaj değişikliği yapan Bahar Candan'ın son hali merak ediliyor. Bir dönem isteyerek aldığı kilolardan sonra çok zayıflayan Bahar Candan'ın Doya Doya Moda adlı programa katılmak için kilo aldı.

BAHAR CANDAN'IN AİLESİ KİMDİR?

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan Bahar Candan'ın babası ise akademisyen. Baba Hakan Candan, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanı. Karamanlı olan Hakan Candan, aynı zamanda Karaman Gündem adlı yerel gazetede köşe yazıyor.

Annesi ve babası akademisyen olan Bahar ve Nihal Candan kardeşler babalarının iki ayrı işten gelen gelirini kendi hesaplarına yatırdığını bunun da aylık 40 binden fazla olduğunu söylediler. Nihal Candan, kendi güzellik merkezinden para kazandığını ve masraflarını kendisinin karşıladığını söylerken, Bahar Candan 'Ablamdan cash alıyorum. Anneannemden bile alıyorum. Ama ben 18 yaşımdan beri de çalışıyorum" dedi.

Bahar Candan'ın babası'nın adı Hakan Candan. Beykent Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alan Bahar Candan, babasının öğretim görevlisi olduğunu daha önce açıklamış ama kimliğini vermemişti. Baba Hakan Candan, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanı. Facebook sayfasında siyasi görüşünü 'muhafazakar' olarak belirten ve Karamanlı olan Hakan Candan, aynı zamanda Karaman Gündem adlı yerel gazetede köşe yazıyor.

Sesi, tarzı ve kendine has kişiliğiyle sık sık magazin sayfalarına konu olan Bahar Candan, Elizitm isimli Instagram hesabında iddialı paylaşımlarda bulunuyor. Instagram hesabının sadece elitlere yönelik olduğunu dile getiren Bahar Candan, sık sık bahsettiği babasını ise şu sözler anlattı: "Babam eğitimci olmasının yanında dinini yaşayan biri. Namaz kılan, oruç tutan, düşünceleri muhafazakâr bir insan."

Bahar Candan'ın annesi de akademisyen. Bahar Candan'ın annesi hakkında ise çok fazla bilgi yok. Bahar Candan'ın annesi İşte Benim Stilim yarışmasına konuk olarak katılmış o dönem de çok konuşulmuştu.

Şubat 2017'de İşte Benim Stilim programının stüdyosuna giden anne Candan, kızı Bahar'la ilgili şunları söylemiş: ''Bahar temiz kalpli ve akıllı bir çocuk. Hatta en zekimiz ve akıllımız diyebilirim. Ukala ve kibirli bir çocuk değildir asla.''

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