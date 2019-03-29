Bahar Candan'dan Seda Akgül'e Ağır Sözler!

Kanal D ekranında sabah saatlerinde yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu olan Bahar Candan, kendisi hakkında konuşan ünlü sunucu Seda Akgül hakkında inanılmaz sözler söyledi.

"İNANILMAZ ŞEKİLDE RAHATSIZIM"

Özellikle Akgül'ün son zamanlarda paylaştığı videoları ele alan Bahar Candan, bu hareketlerin o yaşta bir kadına yakışmadığını ve kendisini taklit ettiğini söyledi. Bahar Candan'ı hem eleştirip hem de bu tarz davranışlar sergileyen Akgül'ün çift karakterli olduğunu da iddia etti. Seda Akgül'ün hala ismini ve okulunu öğrenemediğini belirten Bahar Candan, "İnanılmaz şekilde rahatsızım. Benim hakkımda konuşmayın, evrene kötü enerji göndermeyin" diye konuştu.