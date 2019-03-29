Bahar Candan'dan Seda Akgül'e Ağır Sözler!
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına katılan Bahar Candan, sunucu Seda Akgül hakkında inanılmaz açıklamalarda bulundu.
Kanal D ekranında sabah saatlerinde yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu olan Bahar Candan, kendisi hakkında konuşan ünlü sunucu Seda Akgül hakkında inanılmaz sözler söyledi.
"İNANILMAZ ŞEKİLDE RAHATSIZIM"
Özellikle Akgül'ün son zamanlarda paylaştığı videoları ele alan Bahar Candan, bu hareketlerin o yaşta bir kadına yakışmadığını ve kendisini taklit ettiğini söyledi. Bahar Candan'ı hem eleştirip hem de bu tarz davranışlar sergileyen Akgül'ün çift karakterli olduğunu da iddia etti. Seda Akgül'ün hala ismini ve okulunu öğrenemediğini belirten Bahar Candan, "İnanılmaz şekilde rahatsızım. Benim hakkımda konuşmayın, evrene kötü enerji göndermeyin" diye konuştu.
YORUMLAR (4)
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Millet geçim derdinde. bunların ne önemi ne faydası var millete.banene ne demiş kim kimi aldatmış,kim şık kim rüküş ...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Genç ve yaşlı rezilCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu Seda Akgül gerçekten basit biri..Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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BU NASIL Bİ KIYAFET NERDEN ALDIN BUNU KOSTÜM EVİNDEN BU NASIL Bİ KOSTÜM BU BİR ELBİSECevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır