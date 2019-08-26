Bağlılık - Aslı Filmi
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Doğumdan sonra işe başlamak için bebek bakıcısı arayan Aslı, uzun uğraşlardan sonra genç bir bakıcı bulur; Gülnihal... Onun da bir bebeği vardır. Gülnihal’in gelişi ile Aslı kendinden bile gizlediği sırlarıyla yüzleşmeye başlar...
Yönetmenliğin ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu'nun üstlendiği filmin başrollerini Kübra Kip ve Ece Yüksel paylaşıyor. İkiliye diğer rollerde Umur Kurt, Almina Kavcı, Merve Şeyma Zengin, Jale Arıkan ve Osman Alkaş eşlik ediyorlar.
Yönetmen: Semih Kaplanoğlu
Senaryo: Semih Kaplanoğlu
Oyuncular: Kübra Kip, Ece Yüksel, Umut Kurt, Almina Kavcı, Merve Şeyma Zengin, Jale Arıkan, Osman Alkaş
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Bağlılık - Aslı
Yapımcı Firma: Kaplan Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 135 dk.
Dağıtıcı Firma: Kaplan Film
Vizyon Tarihi: 20.09.2019
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