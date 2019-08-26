Bağlılık - Aslı Filmi

26.08.2019 10:54

Doğumdan sonra işe başlamak için bebek bakıcısı arayan Aslı, uzun uğraşlardan sonra genç bir bakıcı bulur; Gülnihal... Onun da bir bebeği vardır. Gülnihal’in gelişi ile Aslı kendinden bile gizlediği sırlarıyla yüzleşmeye başlar...

Yönetmenliğin ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu'nun üstlendiği filmin başrollerini Kübra Kip ve Ece Yüksel paylaşıyor. İkiliye diğer rollerde Umur Kurt, Almina Kavcı, Merve Şeyma Zengin, Jale Arıkan ve Osman Alkaş eşlik ediyorlar.

Yönetmen: Semih Kaplanoğlu

Senaryo: Semih Kaplanoğlu

Oyuncular: Kübra Kip, Ece Yüksel, Umut Kurt, Almina Kavcı, Merve Şeyma Zengin, Jale Arıkan, Osman Alkaş

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Bağlılık - Aslı

Yapımcı Firma: Kaplan Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 135 dk.

Dağıtıcı Firma: Kaplan Film

Vizyon Tarihi: 20.09.2019



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Kaynak: InterSinema.com