Bağlarlı kursiyer kadınlar Karadeniz turu yaptı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın düzenlediği kurslara katılan yaklaşık 400 kursiyer kadın 5 günlük Karadeniz turuyla ödüllendirildi.

Bağlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen ve Aile Destek Merkezi'ne gelerek dikiş nakış, kuaförlük, Kur'an-ı Kerim, okuma ve yazma kursuna katılan ekonomik durumları iyi olmayan yaklaşık 400 kadın Karadeniz Turu'na götürüldü. Çoğu kursiyerin ilk defa gördükleri 5 günlük Karadeniz turunda kadınlar tarihi yerler başta olmak üzere Çamlıhemşin'de bulunan Fırtına Deresi'nde rafting yaparak gönüllerince eğlendi. Çoğu hayatlarında ilk kez böyle bir tatil imkanı bulan kursiyer kadınlar 5 gün boyunca Karadeniz'e bağlı Rize, Ordu, Samsun, Amasya ve bu illere bağlı Uzun Köprü, Ayder Yaylası, Çamlıhemşin gibi bir çok yeri gezerek tatilin tadını çıkardı. 53 yıllık yaşantısı boyunca Diyarbakır dışında hiçbir ili görmeyen kursiyer kadınlardan Semiha Ateş, Bağlar Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı sayesinde hayatında ilk kez tatil yapma fırsatı bulduğunu dile getirdi. Ateş, "30 yıldır evliyim, eşim ve çocuklarım dahil hiç kimsenin yapmadığını Bağlar Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Bağlar Kaymakamlığı yaptı. Sayelerinde ilk kez tatil yaptık. Bu imkanı sağladıkları için, Kaymakamı Barış Demirtaş ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Fırat Batmaz'a sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

Diyarbakır'dan başka bir yer görmemişti

Diyarbakır'dan başka bir şehir görmediğini anlatan 50 yaşındaki Kadriye Kaplan ise, "Liceliyim sadece Lice'yi ve Diyarbakır'ı görmüştüm, başka hiçbir yeri görmemiştim. Tatil yüzü görmedim. Bu bizim için bir mutluluk oldu. Allah razı olsun. Kaymakam ve vakıf müdürüne sonsuz teşekkür ediyoruz. Karadeniz, Rize, Ordu, Samsun, Amasya, Uzun Köprü, Ayder Yaylası gibi birçok güzel yerleri gördük. Bizleri lüks otellerde ağırladılar. Allah devletimizden razı olsun. Kaymakamımız Barış Demirtaş ve Fırat Batmaz'dan Allah razı olsun. Hayatta böyle bir yerleri gezemedik. O kadar güzel bir şekilde gezdik, tatil yaptık ki mutluluğumuzu anlatamayız. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA