Bağlar Belediyesinde asfaltlama çalışmaları sürüyor Bağlar Belediyesi, bazalt taşından ürettiği sıcak asfalt ile ilçenin cadde ve sokaklarını asfaltlamaya devam ediyor.

Bağlar Belediyesi, bazalt taşından ürettiği sıcak asfalt ile ilçenin cadde ve sokaklarını asfaltlamaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yeni tip koronavirüse karşı aldığı tedbirler kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bazalt taşından üretilen asfaltın serim çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, Bağcılar Mahallesi'ndeki Yenihal Caddesi'nde başlatılan sezonun ilk asfaltlama çalışmasının tamamlandığı, çalışmaların Mevlana Halit Mahallesi'nde başlatıldığı aktarıldı.

Mahallelinin çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür ettiği ifade edilen açıklamada, Başkan Beyoğlu'nun şu sözlerine yer verildi:

"Milletimizin layık olduğu hizmetlere kavuşması için çalışıyoruz. Belli bir plan dahilinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Diyarbakır nüfusunun dörtte birinin yaşadığı ilçemizin tüm cadde ve sokaklarını sıcak ve kaliteli asfalt ile modern hale getirmeyi planlıyoruz."

Kaynak: AA