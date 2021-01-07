Bağlar Belediyesi geçen yıl 1500 çiftin nikahını kıydı
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Bağlar Belediyesi geçen yıl 1500 çiftin nikahını kıydı

07.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:47
Bağlar Belediyesi geçen yıl 1500 çiftin nikahını kıydı

Bağlar Belediyesi tarafından 2020'de 1500 çiftin nikah işlemleri gerçekleştirildi.

Bağlar Belediyesi tarafından 2020'de 1500 çiftin nikah işlemleri gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin evlendirme müdürlüğü tarafından geçen yıl 1500 çiftin nikahı kıyıldı, bu işlemlerin 20'si çeşitli suçlardan ceza ve tutuklu evlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerden oluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediyesi Evlendirme Müdürü Handan Eker Taşkent, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun vatandaşlara her türlü kolaylığın sağlanması yönünde kendilerine talimat verdiğini bu çerçevede pandemi sürecinin dezavantajlarına rağmen geçen yıl 1500 çiftin nikahını kıyarak ciddi bir başarıya imza attıklarını bildirdi.

Başvuru yapan ailelerin taleplerinin incelenmesinin ardından nikahları yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kıydıklarını belirten Taşkent, "Ailelerin belediyemizden memnun bir şekilde ayrılması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Hükümlü ve tutukluların durumu biraz da özel. Başvurularını aldıktan sonra kendimiz ceza ve tutuk evlerine giderek nikah işlemlerini tamamlıyoruz. 2020 yılında 20 tutuklu ve hükümlünün nikah işlemlerini yerine getirdik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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