Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu, AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin'i ziyaret etti
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Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu, AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin'i ziyaret etti

Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu, AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin'i ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.

Beyoğlu, beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği ziyarette Gültekin ile yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gültekin, Beyoğlu'na AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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