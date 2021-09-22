Bağırsakları dışarıda doğan İnci bebek, 2 saatlikken ameliyat oldu - Haberler
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Bağırsakları dışarıda doğan İnci bebek, 2 saatlikken ameliyat oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
Bağırsakları dışarıda doğan İnci bebek, 2 saatlikken ameliyat oldu

'Gastroşizis' olarak bilinen bağırsakları dışarıda şekilde dünyaya gelen İnci bebek, henüz 2 saatlikken yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

'Gastroşizis' olarak bilinen bağırsakları dışarıda şekilde dünyaya gelen İnci bebek, henüz 2 saatlikken yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Ameliyatı yapan çocuk cerrahı Op. Dr. Murat Kılıç, gastroşizis ile ilgili "Bağırsakların tamamen dışarıda, her türlü travma ve enfeksiyona açık olması hayati riski oldukça artırmaktadır. Maalesef böyle hastalar bazen sevk edilmeyi dahi beklerken hayatını kaybetmektedir" dedi.

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesinde yaklaşık 8.5 aylık olarak dünyaya gelen ve gastroşizis hastalığı teşhisi konulan İnci bebek, henüz 2 saatlikken başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. İstanbul'da yaşayan 35 haftalık gebe Halime Gökdemir, 13 Ağustos Cuma günü başka bir hastaneden Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesine gönderildi. Aynı gün Halime Gökdemir, kadın doğum uzmanı Op. Dr. Mine Fisun Ergül tarafından gerçekleştirilen normal doğumla 4'üncü çocuğu İnci Gökdemir'i dünyaya getirdi. Ancak 2 kilo 800 gram olarak dünyaya gelen İnci bebek, yapılan muayenede karın duvarının gelişmediği ve bağırsaklarının tamamen karın dışında olduğu fark edilmesi üzerine yeni doğan yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Tıp dünyasında 'Gastroşizis' olarak bilinen bu durumda bağırsaklar dışarıda olduğu için enfeksiyon ve travma sebebiyle bebekte hayati risk oluşturduğuna dikkat çeken Çocuk Cerrahı Op. Dr. Murat Kılıç, İnci bebeğin, acil ameliyata alınmasına karar verildi. Yapılan tetkiklerinin ardından ameliyathane hazırlanarak İnci bebek henüz 2 saatlikken operasyona alındı.

"HAYATİ RİSKİ OLDUKÇA YÜKSEKTİ"

Gastroşizis'in her 5 bin doğumda bir görüldüğünü belirten Op. Dr. Murat Kılıç, hastalığı şöyle açıkladı:

"Gastroşizis hastalığı; karın duvarının gelişmemesi sonucu iç organların dışarıda olması ve karnın açık olması durumudur. Bu hastalıkta bunlara ek başka hastalıklar da olmaktadır. Bağırsakların tamamen dışarıda, her türlü travma ve enfeksiyona açık olması hayati riski oldukça artırmaktadır. Hastamızın bağırsaklarının zarar görmeden normal yolla doğup, kısa sürede ameliyata alınması çok önemliydi. Yapılan tetkiklerinin ardından ameliyathane hazırlanıp henüz daha 2 saatlikken İnci bebek ameliyata alındı. Maalesef böyle hastalar bazen sevk edilmeyi dahi beklerken hayatını kaybetmektedir. Yapılan başarılı operasyonun ardından bağırsakları karın içerisine yerleştirilip karın duvarındaki defekt onarıldı. Hastanın yeni doğan yoğun bakım servisinde Neonatoloji Uzmanı Dr. Yasemin Şenel tarafından takibinin ardından şifa ile taburcu edildi."


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Haber: Bağırsakları dışarıda doğan İnci bebek, 2 saatlikken ameliyat oldu - Haberler
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