"Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu" Türk Dünyasında Değişime Yön Veren Ortak Miras: Dil, Tarih, Edebiyat ve Mefkûre...

Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 30. yıl dönümü münasebetiyle Türkiye'nin ilk uluslararası yükseköğretim kurumu olan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi tarafından "Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu" düzenlenecektir.

09-10 Kasım tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek olan sempozyuma; T. C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, T. C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Türk Keneşi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türk Cumhuriyetlerinin Ankara büyükelçileri ve ilgili kurum başkanları (YÖK, DİYANET, YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ, TİKA, YTB, MAARİF VAKFI …) ile çok sayıda akademisyen katılacaktır.

Sempozyumda, 30 yıllık süreç boyunca Türk Cumhuriyetleri arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve bilimsel ilişkilerin değerlendirilmesi yapılacak, bu dönem boyunca gündeme gelen konular ve sorunlar ele alınacaktır. Sempozyumun 12 Kasım 2021 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan "Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi" öncesinde düzenleniyor olması dikkat çekicidir.

Sempozyumda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın oturum başkanlığında "Türk Cumhuriyetleri Büyükelçileri ile Diplomatik Perspektiften Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri" başlıklı ve T. C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam'ın oturum başkanlığında "Türk Dünyası ile Birlikte Büyüyen Türkiye: Kurumlar ve Öncelikler" başlıklı oturumlar yüz yüze, diğer oturumlar ise online ortamda yapılacaktır.

Geçen 30 yılın muhasebesi ile birlikte gelecek döneme ilişkin öneriler ve öngörülerin ele alınacağı sempozyum, Türk dünyası bütünleşmesinin güçlendirilmesi çabalarına bilimsel zemin oluşturmayı hedeflemektedir.

Yer: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Millet Kütüphanesi

Tarih: 9 Kasım 2021, Salı

Saat: 09. 30

Program

(Millet Kütüphanesi)

Açılış Konuşmaları: 09. 30-10. 00

1. Oturum 10. 00-11. 30

2. Oturum 12. 00-13. 30

10 Kasım 2021, Çarşamba

(Online)

Çevrimiçi Oturumlar:

3. Oturum 09. 30-11. 00

4. Oturum 11. 30-13. 00

5. Oturum 14. 00-15. 30

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