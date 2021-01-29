Bağımsız vekillerin sayısı artıyor! CHP'deki istifalar koltuk dağılımını değiştirdi

CHP'li İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Yalova Milletvekili Özcan Özel, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un partilerinden istifa etmesinden sonra TBMM'deki koltuk dağılımı değiştirdi. CHP'nin koltuk sayısı 138'den 135'e düşerken, meclisteki bağımsız milletvekili sayısı da 10'a yükseldi.

Bugün CHP'de, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Yalova Milletvekili Özcan Özel, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy partilerinden istifa ederken, bu durum TBMM'deki koltuk dağılımını da değiştirdi.

CHP'NİN SANDALYE SAYISI 135'E DÜŞTÜ

Buna göre, CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 138'den 135'e düştü. Öte yandan seçimlerin ardından TBMM'ye 43 milletvekili ile giren İYİ Parti'nin vekil sayısı, peş peşe yaşanan istifaların ardından 37'ye gerilemişti.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN 337 MİLLETVEKİLİ BULUNUYOR

Birinci parti konumundaki AK Parti'nin 289 milletvekili bulunuyor. MHP'yi 48 vekil temsil ediyor. Cumhur İttifakı, toplamda 337 milletvekiliyle Meclis'te yer alıyor.

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ SAYISI YÜKSELİYOR

Öte yandan istifadan önce 7 olan bağımsız milletvekili sayısı da 10'a yükseldi.

TBMM'de son milletvekili dağılımı şu şekilde:

AK PARTİ: 289

CHP: 135

HDP: 56

MHP: 48

İYİ PARTİ: 37

DEMOKRAT PARTİ: 2

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ: 2

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: 1

DEVA PARTİSİ: 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ: 1

SAADET PARTİSİ: 1

YENİLİK PARTİSİ: 1

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ: 10