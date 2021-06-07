Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Ayyıldız Hareketi heyetiyle Adana'yı ziyaret etti Açıklaması

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Ayyıldız Hareketi heyetiyle Adana'yı ziyaret etti.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Ayyıldız Hareketi heyetiyle Adana'yı ziyaret etti.

Özdağ, ziyareti kapsamında, basın mensupları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir otelde bir araya geldi.

Özdağ, burada düzenlenen basın toplantısında, "Adana'dan başlayarak şimdi bütün Anadolu'yu karış karış gezeceğiz. Ülkemizin karşı karşıya olduğu ağır sorunlar konusunda çözüm önerilerimizi büyük Türk milletiyle, halkımızla paylaşacağız." dedi.

Partileşme süreci

Hareketin partileşme sürecine dair bir soruya Özdağ, partinin kuruluşu için epeyce mesafe katettiklerini belirtti.

Yaz aylarında Anadolu'yu dolaşacaklarını ifade eden Özdağ, "19 Mayıs'ta Anıtkabir'den yola çıktık, 26 Ağustos'ta Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 950'nci yılı ve Büyük Taarruz'un 99'uncu yılında inşallah partimizi kuracağız." diye konuştu.

Kentte esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Özdağ, Türkiye Harp Malulleri Şehit Dul Yetimleri ve Gazi Aileleri Derneği, Adana Balkan Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği ile Adana Çiftçiler Birliğini ziyaret etti.

Özdağ, son olarak hareket mensupları ile bir otelde bir araya geldi.

Ziyaretlerde bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa