Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Süleyman Kahraman AK Parti'ye katıldı
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Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Süleyman Kahraman AK Parti'ye katıldı

Mersin'de, bağımsız Akdeniz Belediye Meclis Üyesi Süleyman Kahraman AK Parti'ye katıldı.

25.06.2020 18:13 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:18

Mersin'de, bağımsız Akdeniz Belediye Meclis Üyesi Süleyman Kahraman AK Parti'ye katıldı.

Kahraman, partinin il başkanlığında düzenlenen törenle AK Parti'ye geçti.

AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, törende yaptığı konuşmada, Kahraman'ın 1,5 ay önce partisinden istifa ettiğini belirterek, "İstifasının nedeni, Akdeniz ilçesindeki hizmetleri gördüğünden dolayıdır. Süleyman Kahraman, Akdeniz'e daha iyi hizmet etmek için şu an AK Parti safında siyaset yapmayı kendine uygun görmüştür." diye konuştu.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da ilçede güzel işler yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Bizim Akdeniz'de yaptığımız hizmetler, meclis üyeleri ve halkla olan ilişkilerimiz doğrultusunda Süleyman Kahraman AK Parti'ye geçmek istedi. Gerekli onayların ardından Süleyman kardeşimiz hem partimize üye oldu hem de belediyeye gelerek dilekçesini verdi. Şu andan itibaren AK Parti grubuna katılmış oldu. Beraber güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Süleyman Kahraman, güzel çalışmalara imza atmak istediğini belirterek, kendisine yakından ilgi gösterenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Gültak, Kahraman'a AK Parti rozeti taktı.

Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Süleyman Kahraman AK Parti'ye katıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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