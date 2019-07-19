Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz Açıklaması

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, toplumun çözülmesini beklediği konuları gündeme almayan siyasetin, halktan kopmuş olacağını söyledi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, hükümetin toplumun taleplerine kulaklarını tıkadığını öne sürdü.

"AK Parti'yi ekonomik kriz ve mağduriyetler iktidara getirdi, ekonomik kriz ve mağduriyetler iktidardan götürecek" ifadesini kullanan Yılmaz, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili henüz bir gelişme olmadığını belirtti. Bu konuda verilen sözler bulunduğunu dile getiren Yılmaz, "Dileriz ki Meclis yeni döneminde bu kesimin taleplerini gündeme alır." dedi.

460 bin atanamayan öğretmen olduğunu aktaran Yılmaz, 3 bin 600 ek gösterge ile ilgili mutlaka bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin kredi borçlarının da çözüm bekleyen bir başka konu olduğunu ifade eden Yılmaz, "Üniversiteden mezun olanlar iş bulana kadar bu borçları ödemesin. Bu borçlara faiz uygulanmasın ve iş buldukları zaman ödesinler." diye konuştu.

Takibe alınan tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarının da ele alınması gerektiğini belirten Yılmaz, "Af veya ceza indirimi konusu da nereye gitsek gündeme getiriliyor. Bu ağızdan çıktığı zaman, kurşun gibi geri getiremezsiniz. Bununla ilgili yasal düzeneme mutlaka gerekiyor. Hukukun alt üst olduğu, adalet sistemin çöktüğü ortamda insanlar mağdur oldular. Mahkemelerin ne kadar adalet dağıttığı ya da dağıtamadığını toplumumuz iyi biliyor." değerlendirmesini yaptı.

Meclis 1 Ekim'de açıldığında bu konuların mutlaka gündeme alınması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Toplumun çözülmesini beklediği konuları gündeme almayan siyaset, halktan kopmuş demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA