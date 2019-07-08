Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz Açıklaması

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "ABD'nin komşularımıza dönük yaptırımları doğrudan bizi etkiliyor. Bizim ekonomimizi etkiliyor. ABD'nin yaptırımları konusunda rahatsızlığımızı dile getirmemiz gerekiyor." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İran ile ABD arasındaki "nükleer" konusunun, çok tehlikeli bir mecraya sürüklendiğini, ABD tarafından İran'a yaptırım uygulandığı zaman en fazla etkilenecek ülkenin Türkiye olacağını öne sürdü.

İki ülke arasındaki gerginlik önlenemezse bunun savaşa doğru gideceğine dikkati çeken Öztürk Yılmaz, "Biz ne İran'ın nükleer silaha sahip olmasını ne de İran'a yaptırım uygulanmasını isteriz." diye konuştu.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımını Türkiye'nin yanlış bulduğunu belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"ABD İran'a bunu yapabiliyor. İsrail'e yapabiliyor mu? Burada da bizim şunu bilmemiz lazım, ABD'nin komşularımıza dönük yaptırımları doğrudan bizi etkiliyor. Bizim ekonomimizi etkiliyor. ABD'nin yaptırımları konusunda rahatsızlığımızı dile getirmemiz gerekiyor."

Türkiye'nin çevresinin nükleer silahlara sahip olacak mecraya gitmesi durumunda ülkenin güvenliğinin ve caydırıcılığının tehlikeye gireceğine işaret eden Yılmaz, Türkiye'nin bu konuda çok ciddi bir siyaset izlemesi gerektiğini vurguladı.

Öztürk Yılmaz, "Türkiye'nin mutlaka nükleer teknolojiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkını fiiliyatta uygulamaya sokması lazım. Nükleer bombalar birinin elinde olduğu zaman sizin uykunuz kaçmalı. Bugün İran ile ABD arasında bir savaş çıkması halinde Amerika'nın İran'a karşı nükleer bomba kullanmayacağının bir garantisi var mı?" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA