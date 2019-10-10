Bağımlılıktan koruma yolları SAÜ'de anlatıldı

10.10.2019 17:58

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü, Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) ve öğrenci toplulukları tarafından "Bağımlı Olma Özgür Ol" adlı konferans düzenledi.



SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa Sakarya AMATEM'den Doç. Dr. Ahmet Bülent Yazıcı konuşmacı olarak katıldı. Yazıcı, konuşmasında bağımlılığın insan yaşamı üzerindeki etkilerinden bahsetti.



Doç. Dr. Yazıcı konuşmasında bağımlılığın nörobiyoloji konusunu ele alarak, bağımlılığın sıkıntılı bir süreç olduğunu ve insan yaşamının tümünü kapladığını belirtti. Yazıcı, "Bağımlı olma özgür ol sözünden kastedilen buradaki paradigmadır. Çünkü bağımlılık sizi diğer bir sürü seçenekten alıkoyuyor, bağımlı yapıyor ve özgürlüğünüzü elinizden alıyor. Bağımlılıktan korunmanın yolu hiç denememektir" dedi.



Bağımlılığın beyinde kararlı olduğunu ve uzun süre yaşamda yer alabilecek fonksiyonlar oluşturduğunu söyleyen Yazıcı, "Hayattaki her şey sizin elinizde. Çevrenizin sizi ve sizin kararlarınızı etkilemesine izin vermeyin" diye konuştu.



Yazıcı, sunumunda bağımlılığın aşamaları, bağımlılıktan korunmanın yolları, madde kullanımının istatistikleri, madde bağımlılığın yol açtığı sağlık sorunları ve sosyal sorunlar konu başlıklarını ele aldı.



Konferans soru cevap bölümüyle devam etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA