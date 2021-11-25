BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI

BURDUR (Habermetre) - Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından paydaş kurumların bağımlılıkla mücadele seferberliği kapsamında il bazında yapmış olduğu çalışmalar paylaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından kolluk kuvvetlerinin çalışmaları ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi personeli tarafından kurumunun çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Toplantının sonunda kurum müdürlerine söz verilerek yeni kararlar üzerinde istişare edilmiştir. Toplantıya başta Vali Ali Arslantaş olmak üzere Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Acar, Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutan V. J. Alb. Engin Hatipoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, İl Müftüsü Enver Türkmen, Denetimli Serbestlik Müdürü Ali İhsan Balaban, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Erdem Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şimşek, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Emre Akalın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Murat Alacatlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Sırrı Şenbayram, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, Ticaret İl Müdür V. Sultan Bozova, MAKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Savi Çakar, MAKÜ Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Sütlü, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ayla Kılıç ve Türkiye Yeşilay Derneği Burdur Şube Başkanı Murat Yarar katıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet