Irak'ın başkenti Bağdat'ta onlarca kişi, Ekim 2019 olaylarının ikinci yılında Tahrir Meydanı'nda bir araya geldi.

Göstericiler, hükümete çağrı yaparak, 2019 yılında yüzlerce protestocuyu öldürenlerin yakalanıp cezalandırılması yönünde sloganlar attı.

AA muhabirine konuşan İkbal İbrahim, "Ekim ateşi henüz sönmedi ve onu unutmayacağız. Biz ekim kadınları olarak da seçimleri boykot ediyoruz. 2003 sonrası siyaset, kadınları dışladı ve hor gördü. Mecliste kota sistemiyle temsil ediliyoruz bu da adil bir tutum değil." ifadelerini kullandı.

"Seçimler, koltuk peşinde olanların talebidir"

Sivil aktivist Mazın Muhammed de "Yolsuzluğa batmış rejimin devrilmesi için 1 Ekim 2019'daki şiarımızı sürdürüyoruz ve bugün katılımcılar da bunda ısrarcı. Seçimler de halkın değil, koltuk peşinde olanların talebidir." dedi.

Bir diğer aktivist Havva Şammari ise Ekim 2019 gösterilerinin yolundan saptığını ve buna rağmen bir grup gencin değişim ve reform isteğini sürdürdüğünü kaydetti.

"Bir dönem duraklama yaşadık ancak hiçbir zaman alanlardan tamamen çekilmeyeceğiz." diyen Şammari şöyle devam etti:

"Seçimlerde de oy kullansak da şaibelerle kimin çıkacağına kendileri (geleneksel partiler) karar verecek. Oy kullanmasak da oylarımız boşuna gidecek. O yüzden seçime katılım noktasında da ikilem içerisindeyiz."

Öte yandan Irak güvenlik güçleri, önlem amacıyla Tahrir Meydanı'na çıkan tüm yolları trafiğe kapattı.

Irak'ta 1 Ekim 2019'da yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle geniş katılımlı protestolar düzenlenmiş, gösterilerde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede 10 Ekim'de erken genel seçimlerin yapılması bekleniyor. Seçimlerde 2003 sonrası iktidar ve devlet kurumlarını paylaşan geleneksel Şii partilerin yanı sıra Sünni, Kürt ve Türkmenler de yarışıyor.

Ekim 2019 gösterilerinden doğan bazı siyasi hareketler ise seçimleri boykot ediyor.