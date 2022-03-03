Bağdat'ta "dev Putin posteri" tartışmalara neden oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağdat'ta "dev Putin posteri" tartışmalara neden oldu

AA, Haydar Karaalp - Güncel
 - Güncelleme:
Bağdat'ta

Irak'ın başkenti Bağdat'ta en işlek caddelerden birinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dev posterinin asılması ülkede tartışmalara yol açtı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta en işlek caddelerden birinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dev posterinin asılması ülkede tartışmalara yol açtı.

Bağdat'ın merkezinde yer alan Karrada bölgesinde bir cadde üzerindeki duvara gece yarısı kimliği belirlenemeyen bazı kişilerce dev Putin posteri asıldı.

"Rusya'yı destekliyoruz" ve "Başkanın arkadaşları" ifadelerinin yazılı olduğu dev poster, bölgeye gelen siyah üniformalı özel askeri güçler tarafından söküldü.

Bağdat'ın merkezinde asılan dev Putin posteri sosyal medyada Iraklıların tepkisine neden olurken ülkede tartışma başlattı.

Irak hükümetinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Son olarak Irak Merkez Bankası, hükümetten Rusya ile mali işlemleri durdurmasını talep etmişti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Haydar Karaalp - Güncel

Vladimir Putin, Bağdat, Rusya, Irak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title