Bağdat'ta "dev Putin posteri" tartışmalara neden oldu

Irak'ın başkenti Bağdat'ta en işlek caddelerden birinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dev posterinin asılması ülkede tartışmalara yol açtı.

Bağdat'ın merkezinde yer alan Karrada bölgesinde bir cadde üzerindeki duvara gece yarısı kimliği belirlenemeyen bazı kişilerce dev Putin posteri asıldı.

"Rusya'yı destekliyoruz" ve "Başkanın arkadaşları" ifadelerinin yazılı olduğu dev poster, bölgeye gelen siyah üniformalı özel askeri güçler tarafından söküldü.

Bağdat'ın merkezinde asılan dev Putin posteri sosyal medyada Iraklıların tepkisine neden olurken ülkede tartışma başlattı.

Irak hükümetinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Son olarak Irak Merkez Bankası, hükümetten Rusya ile mali işlemleri durdurmasını talep etmişti.