Irak'ta koalisyon güçlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı düzenlendi
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Irak'ta koalisyon güçlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde koalisyon güçlerinin yer aldığı askeri üsse roketli saldırı düzenlendi. Olayla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Irak'ta koalisyon güçlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı düzenlendi
27.07.2020 22:17 | Son Güncelleme: 27.07.2020 23:23

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki el-Taci askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine bağlı askerlerin bulunduğu üsse 4 adet Katyuşa roketi düştü. Saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE ROKETLİ SALDIRI OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Irak'ın başkenti Bağdat'daki uluslararası koalisyon güçlerine ait askeri üsse roketli saldırı düzenlenmişti. Besmaya askeri üssüne atılan katyuşa roketlerinden 2'sinin depo ve karavanlara isabet ettiği, diğer 2 roketin ise boş alana düştüğü açıklanmıştı.

ROKETLİ SALDIRILAR ARTTI

Irak'ta Ocak ayında ABD tarafından İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in öldürülmesinin ardından başkentte roketli saldırılar artmaya başladı.

Kaynak: İHA

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