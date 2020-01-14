Bağdat'ta ABD üssüne füzeli saldırı
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Bağdat'ta ABD üssüne füzeli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi.

14.01.2020 22:32 | Son Güncelleme: 14.01.2020 22:32
Bağdat'ta ABD üssüne füzeli saldırı

'ın başkenti 'ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'li askerlerin kaldığı Taci Askeri Üssü'nün katyuşa füzesiyle hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi, başka bilgi verilmedi.

Kaynak: AA
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