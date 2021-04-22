BAĞDAT -Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, Irak'ta
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BAĞDAT -Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, Irak'ta

Anadolu Ajansı / Wisam Zeyad Mohammed - Haberler | Güncel

Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov'un gelişi Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin tarafından karşılanması Heyetler arası görüşmeden detaylar Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile...

Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov'un gelişi

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin tarafından karşılanması

Heyetler arası görüşmeden detaylar Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile dışişleri bakanlığı binasında bir araya geldi.

BAĞDAT -Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, Irak'ta
BAĞDAT -Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, Irak'ta
BAĞDAT -Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, Irak'ta
BAĞDAT -Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, Irak'ta

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wisam Zeyad Mohammed

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