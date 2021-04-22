BAĞDAT -Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, Irak'ta

Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov'un gelişi Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin tarafından karşılanması Heyetler arası görüşmeden detaylar Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile...