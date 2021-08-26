Bağdat'ın tek gramafon tamircisi Ebu Talip, 26 yıldır bozuk gramafonlara ses veriyor
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Bağdat'ın tek gramafon tamircisi Ebu Talip, 26 yıldır bozuk gramafonlara ses veriyor

Anadolu Ajansı / Wisam Zeyad Mohammed - Haberler | Güncel

Irak'ın başkenti Bağdat'ın tarihi Meydan Mahallesi'nde mütevazi dükkanı bulunan Muştak Ebu Talip, 26 yıldır farklı dönemlere tanıklık etmiş bozuk gramafonları tamir ederek ilk günkü haline getiriyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın tarihi Meydan Mahallesi'nde mütevazi dükkanı bulunan Muştak Ebu Talip, 26 yıldır farklı dönemlere tanıklık etmiş bozuk gramafonları tamir ederek ilk günkü haline getiriyor.

58 yaşındaki Ebu Talip, Bağdat'ta en eski gramafon ve plakçalar tamircisi olarak biliniyor. Emekli asker olan Ebu Talip, yarım asırlık bu cihazlara yeniden yaşam veriyor.

Ebu Talip, yanına uğrayanlara plaklarından eski Türkçe şarkılar da dinletiyor.

Müzeyi andıran bu dükkanda plakçaların yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş onlarca eski kaset ve kasetçalar da bulunuyor.

Bağdat'ın tek gramafon tamircisi Ebu Talip, 26 yıldır bozuk gramafonlara ses veriyor
Bağdat'ın tek gramafon tamircisi Ebu Talip, 26 yıldır bozuk gramafonlara ses veriyor
Bağdat'ın tek gramafon tamircisi Ebu Talip, 26 yıldır bozuk gramafonlara ses veriyor
Bağdat'ın tek gramafon tamircisi Ebu Talip, 26 yıldır bozuk gramafonlara ses veriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Wisam Zeyad Mohammed

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Bağdat'ın tek gramafon tamircisi Ebu Talip, 26 yıldır bozuk gramafonlara ses veriyor - Haberler
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