Bağdat'ta intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var
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Bağdat'ta intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var

21.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:58
Bağdat'ta intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Irak'ın Başkenti Bağdat'ta bir pazar yerine intihar saldırısı gerçekleştirildi. Associated Press (AP) haber ajansından aktarılan ilk bilgilere göre en az 6 kişi yaşamını yitirdi 25 kişi de yaralandı.

Irak hükümetine bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırı eylemi Tayaran Meydanı'nda meydana geldi.

Yetkililer yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu ve bölgede maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Eylemi henüz herhangi bir grup üstlenmedi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız olayla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

'Şu an itibarıyla hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli değil. Şu anda aldığımız bilgi bu. Şu an itibarıyla ölü sayısıyla ilgili olarak 10-12 rakamları telaffuz edilmeye başlandı. Maalesef sayı artıyor. Birbirini takip eden iki patlama meydana geldi. Her ikisi de intihar saldırısı mı belli değil ama iki tane ayrı patlama var. Hatta müdahale edilirken ayrı bir patlama oluyor. Bütün bunlar aslında DEAŞ, El-Kaide tarzı saldırılara benziyor.

Bu saldırının Irak'ta istikrar olmasını istemeyen birtakım çevrelerce yapıldığına inanıyoruz. Ülkenin belli yerlerinde DEAŞ'a karşı operasyonlar devam ediyor. Saldırının niteliğine de baktığımızda, bir takım karanlık güçlerin bu saldırının arkasında olduğu görünüyor.'

Olayla ilgili olarak yetkililer henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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