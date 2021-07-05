Bağcılar'dan 80 kız öğrenci Kefken Kampı'na gitti

Bağcılar'da lise son sınıfta okuyan 80 kız öğrenci, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Kefken Yaz Kampı'na uğurlandı.

Bağcılar'da lise son sınıfta okuyan 80 kız öğrenci, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Kefken Yaz Kampı'na uğurlandı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde her yıl yaz ve kış mevsimi olmak üzere iki dönemde gençler, Kefken Gençlik Kampı'na götürülüyor.

Kovid-19 salgını sebebiyle geçen yıl ara verilen kamp programı, 1 Temmuz'daki kademeli normalleşme sürecinde yeniden uygulamaya konuldu. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezine kayıt yaptıran 15 ile 22 yaş arasındaki 480 genç, farklı tarihlerde 6 grup halinde Kefken Kampı'na götürülecek.

Kampın ilk yolcusu olan 80 kız öğrenci, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı tarafından bir haftalık tatile uğurlandı. Kefken'de deniz ile orman kampının bir arada olduğunu söyleyen Çağırıcı, "Kamplarımız Kovid-19 nedeniyle geçen yıl yapılamamıştı. Bu sene sınırlı da olsa kamplarımızı yapacağız. Kefken'i çok seveceksiniz. Oradaki zamanınızı mutlaka iyi değerlendirin. Bu ortamlar birbirinizi tanımanız ve arkadaşlıklar kurma adına da çok önemli. Arkadaşlarınızla birbirinizin ailesi olacaksınız. İnşallah güzel bir tatil geçirirsiniz." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, deniz kenarında maviyle yeşilin iç içe girdiği noktada kurulan kampta, modern ve donanımlı tesislerde 5 yıldızlı lüks otellerin konforunda tatil yapacak. Kampta voleybol, basketbol, futbol, badminton, masa tenisi, paintball, kürek, oryantiring ve okçuluk gibi aktiviteler de bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel