Bağcılar SU kesintisi! 11 Haziran Güngören'de sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgulama!

11 Haziran 2025 Çarşamba günü, İstanbul'un Bağcılar ve Güngören ilçelerinde su kesintileri yaşandı. Bağcılar su kesintisi ve Güngören su kesintisi, İski'nin planlı bakım ve arıza çalışmaları kapsamında gerçekleşti. Vatandaşlar, su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini ve hangi mahallelerin etkilendiğini merak ediyor. Peki, 11 Haziran Güngören'de sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgulama!

İSKİ SU KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

İSKİ, resmi web sitesi üzerinden anlık su kesintisi sorgulama hizmeti sunarak, vatandaşların bölgesel bilgiye ulaşmasını sağlıyor. Bağcılar su kesintisi ekranı ile mahalle bazlı detaylar öğrenilebiliyor. Aynı şekilde Güngören su kesintisi için de sistem güncelleniyor.

İSKİ SU KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE?

Açıklamada, çalışmalar nedeniyle 11 Haziran Çarşamba günü 10.00-00.00 saatleri arasında su verilemeyecek bölgeler şöyle sıralandı: "Bahçelievler'de Bahçelievler (bir kısmı), Yenibosna Merkez (bir kısmı), Çobançeşme (bir kısmı), Hürriyet (bir kısmı), Kocasinan Merkez, Zafer, Fevzi Çakmak (bir kısmı), Cumhuriyet, Soğanlı, Şirinevler (bir kısmı) ve Siyavuşpaşa (bir kısmı) mahalleleri. Bağcılar'da Mahmutbey (bir kısmı), 15 Temmuz (bir kısmı), Bağlar (bir kısmı), Barbaros, Yıldıztepe, Fevzi Çakmak (bir kısmı), İnönü, Yenigün, Merkez, Çınar (alt kısmı), Sancaktepe, Kemalpaşa (alt kısmı), Yavuz Selim, Kazım Karabekir ve Hürriyet mahalleleri. Güngören'de Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Merkez, Sanayi (bir kısmı) ve Güneştepe mahalleleri. Esenler'de Fatih Mahallesi (bir kısmı)."