İstanbul'un Bağcılar ilçesi, nüfusuyla 51 ili geride bıraktı
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İstanbul'un Bağcılar ilçesi, nüfusuyla 51 ili geride bıraktı

05.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:17

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı istatistiklere göre Bağcılar'ın nüfusu 737 bin 206 oldu. Bu veriye göre İstanbul'un en büyük 3. ilçesi olan Bağcılar, Türkiye'de aralarında Çanakkale'den Giresun'a kadar birçok önemli şehrin de bulunduğu 51 ili de geride bıraktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları'nı açıkladı. Bu verilere göre; İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü.

51 İLİ GERİDE BIRAKTI

Türkiye nüfusunun yüzde 18,49'unun ikamet ettiği İstanbul'un ilçeleri arasındaki sıralamada ise Bağcılar 737 bin 206'lık nüfusuyla üçüncü sırayı aldı. Bağcılar'ın bu nüfusuyla Türkiye'deki 81 ilden 51'inden daha kalabalık olduğu ve sıralamada 30 büyükşehirden sonra 31. sırada olduğu ortaya çıktı.

Bağcılar'ın geride bıraktığı illerden bazıları:

Bağcılar'ın nüfusuyla birlikte geride bıraktığı şehirler arasında Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne ve Giresun da bulunuyor.

"KALİTEYİ AZALTMADAN HİZMETE DEVAM"

Bağcılar'ın yeni projelerle ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel alanda büyük bir gelişme gösterdiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Yaptığımız çalışmalarla Bağcılarımız gerek kentsel dönüşümle yenilenerek talep gören bir yaşam merkezine dönüşüyor gerekse yeni düzenlemelerle çağın ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bu da ilçedeki nüfus hareketliliğine neden oluyor. İstanbul'da da yurt genelinde de nüfus olarak kalabalık şehirler arasındayız. Nüfusumuzun çokluğuna rağmen belediye olarak kalitemizi azaltmadan herkese ve her kesime hizmete devam ediyoruz" dedi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi, nüfusuyla 51 ili geride bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
1 MILYONA KOSUYOR: TAMAM . . .
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HELE HELE: İstanbul un nüfusu gidelerin geriye döneceği şekilde düştü. Pandemi de herkes neredeyse işsiz. Köyüne memleketine gittiler. masraflarını azaltmak için. Piyasa düzelince geri gelecekler.
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