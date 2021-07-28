Bağcılar Hayır Çarşısı'ndan 3 bin 358 aileye kıyafet ve ayakkabı yardımı
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Bağcılar Hayır Çarşısı'ndan 3 bin 358 aileye kıyafet ve ayakkabı yardımı

Bağcılar Hayır Çarşısı'ndan 3 bin 358 aileye kıyafet ve ayakkabı yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediyesi Hayır Çarşısı'ndan bu yılın 7 ayında 3 bin 358 aileye toplam 24 bin 100 adet ayakkabı ve giysi yardımı yapıldı.

Bağcılar Belediyesi Hayır Çarşısı'ndan bu yılın 7 ayında 3 bin 358 aileye toplam 24 bin 100 adet ayakkabı ve giysi yardımı yapıldı. Mevsime göre değişiklik gösteren ürünler arasında en çok tercih edilenlerin başında çorap, pantolon, kazak ve gömlek geliyor.

Bağcılar'da yaşayan maddi durumu kötü ailelerin yazlık ve kışlık ihtiyaçları yılda iki kez Bağcılar Belediyesi Hayır Çarşısı tarafından karşılanıyor. Çarşıdaki ürünlerin tamamı yeni ve hepsi de hayırseverler tarafından bağışlanıyor. Maddi durumu iyi olmayan aileler, Bağcılar Belediyesi'nde aldıkları belgeyle bu imkandan yararlanıyor. Hayır Çarşısı'nda kişi başına verilen 100 puanla alışveriş yapıyor. Vatandaşlar, kendilerine verilen puan karşılığında erkek, kadın, çocuk, sünnet kıyafetleri ve ayakkabı çeşitlerden dilediğine sahip oluyor.

Sünnet kıyafeti de veriliyor

Yılın her dönemi yoğun ilgi gören çarşıdan 2021 yılının 7 ayında 3 bin 358 aile yararlandı. Dağıtılan 24 bin 100 ürün arasından en çok tercih edilen 4 bin 24 adet ile çorap, 3 bin 671 adet ile pantolon ve 2 bin 869 adet ile kazak geliyor. Bununla birlikte ilçede ikamet eden her çocuğa sünnet kıyafeti veriliyor. Veren el ile alan el arasında gönül köprüsü kurulduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Hayır Çarşımız hem ihtiyaçların karşılanmasına hem de toplumsal dayanışmaya vesile oluyor. Hayırsever kardeşlerimize de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

2007 yılından beri hizmet veren Hayır Çarşısı, haftanın 5 günü saat 08.30 ile 17.00 arası hizmet veriyor. - İSTANBUL

Bağcılar Hayır Çarşısı'ndan 3 bin 358 aileye kıyafet ve ayakkabı yardımı
Bağcılar Hayır Çarşısı'ndan 3 bin 358 aileye kıyafet ve ayakkabı yardımı
Bağcılar Hayır Çarşısı'ndan 3 bin 358 aileye kıyafet ve ayakkabı yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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