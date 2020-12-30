Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu
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Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu

30.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:31
Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu

Bağcılar'da vatandaşların "Kötü koku geliyor" şikayetlerinin yapıldığı binaya giden belediye ekipleri, balkona kurulmuş tavuk kümesiyle karşılaştı. Tavuklardan boşaltılan kümes yerinden kaldırıldıktan sonra ev sahibine idari işlem yapıldı.

Bağcılar Belediyesi'ne gelen "Binadan yoğun şekilde koku geliyor. Rahatsız oluyoruz" şeklindeki şikayet yetkilileri harekete geçirdi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbarda belirtilen Güneşli Mahallesi 1358 Sokak'taki apartmana gitti. Binada araştırma yapan görevliler, gelen kokuyu takip ederek giriş katın balkon kısmında demirden yapılmış tavuk kümesine ulaştı. Ekipler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

EV SAHİBİNE İŞLEM YAPILDI

Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin de yardımıyla önce tavuklar kümesten çıkarıldı. Ardından da balkondan sökülen demir kümes, kamyonetle depoya götürüldü. Dairede oturan kişiye de Belediye Zabıtası Yönetmeliği'nin "Huzur ve Sükunla İlgili Emir ve Yasaklar" bölümünde yer alan; "Ev ve apartmanların herhangi bir yerinde ve bahçelerinde kümes yapmak, kümes hayvanı beslemek, etrafı rahatsız edecek şekilde hayvan bulundurmak" maddesinden işlem yapıldı.

İşte kümesin sökülüp götürülme anından kareler;

Bağcılar'da zabıta ekiplerini şoke uğratan ihbar
Bağcılar'da zabıta ekiplerini şoke uğratan ihbar
Bağcılar'da zabıta ekiplerini şoke uğratan ihbar
Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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