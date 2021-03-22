Bağcılar'da Yaşlı Bakım Merkezi açılacak
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Bağcılar'da Yaşlı Bakım Merkezi açılacak

22.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:34
Bağcılar'da Yaşlı Bakım Merkezi açılacak

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yaşlıların, kültürden sanata kadar farklı atölyelerde torunlarıyla zaman geçirebilecekleri beş katlı modern bir Yaşlı Bakım Merkezi'ni hayata geçireceklerini söyledi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yaşlıların, kültürden sanata kadar farklı atölyelerde torunlarıyla zaman geçirebilecekleri beş katlı modern bir Yaşlı Bakım Merkezi'ni hayata geçireceklerini söyledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çağırıcı, "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi ile Gençlik Meclisi'nin organize ettiği etkinlik kapsamında ilçedeki yaşlılarla bir araya geldi.

Çağırıcı'nın kapılarını çaldığı evlerden biri, 95 yaşındaki Fati Şahin ile şehit İbrahim Çay'ın ailesi oldu.

Ziyaretten dolayı çok memnun olduğunu dile getiren Fati Şahin, Başkan Çağırıcı'nın kendisini her zaman aradığını, ziyaretine geldiğini ifade etti.

Şehit İbrahim Çay'ın babası Şaban Çay da kendilerine gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Yaşlı Bakım Merkezi açılacak

Yaşlıların ikinci baharlarını yaşaması için Yaşlı Bakım Merkezi yapacaklarını aktaran Çağırıcı, projeyi hazırladıklarını, yakın zamanda hayata geçireceklerini anlattı.

Büyüklerin bilgi, beceri ve hayat tecrübelerini bu merkez aracılığıyla yeni nesle aktaracağını ifade eden Çağırıcı, bu merkezin aynı zamanda yaşlılar için bir rehabilitasyon merkezi hizmeti vereceğini belirtti.

Beş katlı inşa edilecek Yaşlı Bakım Merkezi'nde dinlenme, fizik tedavi, egzersiz, beslenme ve diyet odalarının yer alacağını aktaran Çağırıcı, şunları kaydetti:

"Yaşlılar torunlarıyla birlikte kütüphane, el işi, müzik, takı, hobi, akıl oyunları, resim ve sanat atölyelerinde kaliteli zaman geçirecek. Tam donanımlı ve kullanışlı binada kuaför salonları, kafeler, duş alanları da olacak. Bu proje sayesinde sosyal ilişkilerini zenginleştirecek olan yaşlılar, torunlarıyla birlikte ortak aktiviteler yaparak hem keyifli hem de faydalı paylaşımlar da bulunacak."

Bağcılar'da Yaşlı Bakım Merkezi açılacak
Bağcılar'da Yaşlı Bakım Merkezi açılacak
Bağcılar'da Yaşlı Bakım Merkezi açılacak
Bağcılar'da Yaşlı Bakım Merkezi açılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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