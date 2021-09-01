Bağcılar'da okullar yeni eğitim ve öğretim yılı için hazır
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Bağcılar'da okullar yeni eğitim ve öğretim yılı için hazır

Bağcılar'da okullar yeni eğitim ve öğretim yılı için hazır
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar'da 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi öncesinde tüm okulların su depoları temizlenirken, fiziksel ve kimyasal dezenfeksiyon işlemi de yapıldı.

Bağcılar'da 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi öncesinde tüm okulların su depoları temizlenirken, fiziksel ve kimyasal dezenfeksiyon işlemi de yapıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli ortamda eğitim alması bizim için çok önemli" dedi.

2020-2021 eğitim öğretim dönemi öncesinde Bağcılar'daki tüm okulların su depoları temizlenerek dezenfekte edildi.

SU DEPOSUNDA DEZENFEKTAN İŞLEMİ YAPILDI

Pandemi etkisini sürdürürken yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırlanan Bağcılar'daki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki su depolarında temizlik çalışmaları tamamlandı.  Yaklaşık 160 bin öğrencinin eğitim aldığı okullardaki su deposunda temizlik ve dezenfekte işlemi yapıldı. Her yıl 6 altı ayda bir depoların temizliğini gerçekleştiren ekipler, fiziksel ve kimyasal dezenfeksiyon çalışması da yaptı. Temizlik işlemi öncesi depolarda bakteri üremesini önlemeye dönük olarak suyun ihtiyaçlara göre tamamen kullanılmasının ardından içeride kalan ve hidroforun çekemediği su boşaltıldı.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN SEFERBER OLUYORUZ"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Ülkemizin teminatı olan gelecek nesillerin sağlıklı ve güvenli ortamda eğitim görmesi önemli. Çocuklarımız için adeta seferber oluyoruz. Onlar bizim geleceğimizin teminatı. Bu yüzden eğitim yuvaları başta olmak üzere oyun alanları gibi bulundukları her ortamda temizlik ve hijyen çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Okul bahçeleri tazyikli suyla yıkanıyor, oyun ve dinlenme alanları temizleniyor. Temiz ve sağlıklı su kullanmaları için depoları düzenli olarak temizliyoruz ve dezenfekte ediyoruz" dedi.


Bağcılar'da okullar yeni eğitim ve öğretim yılı için hazır
Bağcılar'da okullar yeni eğitim ve öğretim yılı için hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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