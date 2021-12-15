Bağcılar'da kaldırımın çökmesi nedeniyle iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı - Haberler
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Bağcılar'da kaldırımın çökmesi nedeniyle iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Bağcılar'da kaldırımın çökmesinin ardından üçer katlı iki binanın sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da kaldırımın çökmesinin ardından üçer katlı iki binanın sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yıldıztepe Mahallesi 552. Sokak'ta kaldırımın çökmesi nedeniyle olumsuz bir duruma karşı iki bina boşaltıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İncelemelerin ardından iki binanın durumuyla ilgili karar verileceği öğrenildi.

Bağcılar'da kaldırımın çökmesi nedeniyle iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Bağcılar'da kaldırımın çökmesi nedeniyle iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Bağcılar'da kaldırımın çökmesi nedeniyle iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Bağcılar'da kaldırımın çökmesi nedeniyle iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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