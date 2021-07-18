Son dakika! Bağcılar'da iki kardeşin ölüme gittiği anlar kamerada
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Son dakika! Bağcılar'da iki kardeşin ölüme gittiği anlar kamerada

Son dakika! Bağcılar'da iki kardeşin ölüme gittiği anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Bağcılar'da iki kardeşin öldürülmesi ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bağcılar'da iki kardeşin öldürülmesi ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Osman Sarıtemur ve Mehmet Sarıtemur kardeşlerin öldürüldüğü tekstil atölyesine girdiği anlar yer aldı.

Bağcılar'da geçen Salı 15 Temmuz Mahallesi'nde, tekstil atölyesi sahibi Habip Göktaş, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kardeşten önce Osman Sarıtemur'u daha sonra da ağabeyi Mehmet Sarıtemur'u da atölyeye çağırarak öldürmüştü. Cesetleri halıya sararak ortadan kaldırma planı yaptığı sırada Osman Sarıtemur'un arkadaşı olan ve uzun süre geri gelmeyen arkadaşını kontrol etmek için atölyeye giren Hakan Çevik, halıya sarılı 2 cesedi görmüş, panikleyen Habip Göktaş, Hakan Çevik'i de öldürmeye çalışarak başına çekiçle, göğsünden de tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçmıştı.

Polis ekiplerinin kaçan Habip Göktaş'ı yakalamak için geniş çaplı araştırması devam ederken ölen 2 kardeşin son anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Habip Göktaş'ın ilk olarak tekstil atölyesine çağırdığı Osman Sarıtemur, otomobilini park edip komşuları olan esnafa selam veriyor. Osman Sarıtemur sonra binaya giriyor. Kardeşinin öldürüldüğü anlarda olay yerine birkaç bina uzaklığında olan Mehmet Sarıtemur da bir kafede kahvaltı yaparken görülüyor. Habip Göktaş'ın Mehmet Sarıtemur'u da arayıp atölyeye çağırmasının ardından Mehmet Sarıtemur'un telefonla konuşarak binaya girmesi görüntülerde yer alıyor.

- İstanbul
Son dakika! Bağcılar'da iki kardeşin ölüme gittiği anlar kamerada
Son dakika! Bağcılar'da iki kardeşin ölüme gittiği anlar kamerada
Son dakika! Bağcılar'da iki kardeşin ölüme gittiği anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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