Bağcılar'da gelin arabasından bahşiş için canlarını hiçe saydılar - Haberler
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Bağcılar'da gelin arabasından bahşiş için canlarını hiçe saydılar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar, trafikteki diğer araçları umursamadan atılan zarfları kapmak için birbiriyle yarıştı.

BAĞCILAR'da gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar, trafikteki diğer araçları umursamadan atılan zarfları kapmak için birbiriyle yarıştı. Çocukların kendilerini ve trafiği tehlikeye attığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi Fatih Caddesi'nde dün 15 çocuk gelin arabasının önünü kesti. Çocuklar, bahşiş almak için gelin arabasının hareket halinde olmasına ve akan trafiğe aldırış etmeden birbirleriyle yarıştı. Bazı çocuklar ise gelin arabasına tırmandı. Çocuklar daha sonra, şoförün yola fırlattığı ve içinde para olan zarfları kapmak için trafikteki diğer araçları umursamadan yola atladı. Çocuklar zarfları kapmaya çalışırken hem canlarını tehlikeye attı hem de trafiğin ilerlemesini engelledi. Yaşanan o anları bir kişi cep telefonu kamerası ile görüntüledi.


- İstanbul
Bağcılar'da gelin arabasından bahşiş için canlarını hiçe saydılar

Bağcılar'da gelin arabasından bahşiş için canlarını hiçe saydılar

Bağcılar'da gelin arabasından bahşiş için canlarını hiçe saydılar

Bağcılar'da gelin arabasından bahşiş için canlarını hiçe saydılar
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Haber: Bağcılar'da gelin arabasından bahşiş için canlarını hiçe saydılar - Haberler
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