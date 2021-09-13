Bağcılar'da gelin arabasından bahşiş için canlarını hiçe saydılar

Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi Fatih Caddesi'nde dün 15 çocuk gelin arabasının önünü kesti. Çocuklar, bahşiş almak için gelin arabasının hareket halinde olmasına ve akan trafiğe aldırış etmeden birbirleriyle yarıştı. Bazı çocuklar ise gelin arabasına tırmandı. Çocuklar daha sonra, şoförün yola fırlattığı ve içinde para olan zarfları kapmak için trafikteki diğer araçları umursamadan yola atladı. Çocuklar zarfları kapmaya çalışırken hem canlarını tehlikeye attı hem de trafiğin ilerlemesini engelledi. Yaşanan o anları bir kişi cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri