Bağcılar'da düğünde havaya ateş açan 2 maganda kamerada
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Bağcılar'da düğünde havaya ateş açan 2 maganda kamerada

Bağcılar'da düğünde havaya ateş açan 2 maganda kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da bir düğünde iki kişinin silahlarla rasgele havaya ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

BAĞCILAR'da bir düğünde iki kişinin silahlarla rasgele havaya ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Yavuz Selim Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sokakta yapılan bir düğüne gelen iki kişi, çocukların da bulunduğu bir alanda silahları çıkartıp havaya ateş açtı. Yaşanan bu anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin tabanca ile diğer kişinin de pompalı tüfek ile havaya ateş açtığı görülüyor. Bu sırada bir kişinin de tabanca ile havaya ateş eden arkadaşının elinden tehlikeli bir şekilde silahı aldığı görülüyor. 


Bağcılar'da düğünde havaya ateş açan 2 maganda kamerada
Bağcılar'da düğünde havaya ateş açan 2 maganda kamerada
Bağcılar'da düğünde havaya ateş açan 2 maganda kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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