Bağcılar'da çocuğunu direksiyon başına geçiren babaya 2 bin 698 lira para cezası
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Bağcılar'da çocuğunu direksiyon başına geçiren babaya 2 bin 698 lira para cezası

Bağcılar'da çocuğunu direksiyon başına geçiren babaya 2 bin 698 lira para cezası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Bağcılar'da, 9 yaşındaki çocuğunu otomobilin direksiyonuna geçirerek, trafiği tehlikeye soktuğu kameralara yansıyan babaya 2 bin 698 lira para cezası kesildi.

9 yaşındaki çocuğun araç kullandığına ilişkin görüntülerin haberlerde ve sosyal medyada gündem olması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

KÜÇÜK ÇOCUK ARABA KULLANIRLEN ANNE BABASI DA YANINDAYDI

Güneşli İnönü Caddesi'nden Ateştuğla istikametine doğru ilerleyen 34 BHK 101 plakalı otomobili kullanan 9 yaşındaki A.K. adlı çocuk, trafikte tehlike saçtı. Çocuğun arabanın direksiyonunda olduğu anlar başka otomobilde bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde otomobilin ön yolcu koltuğunda çocuğun anne ve babasının da olduğu görülüyor.

BABA GÖZALTINA ALINIP, CEZA KESİLDİ

Görüntüler üzerine harekete geçen polis, araç sahibi A.K.'yi gözaltına alıp 2 bin 698 lira para cezası kesildi. Hakkında adli işlem de başlatılan baba savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

"ÇOK MERAKLI OLDUĞU İÇİN KULLANDIRDIM"

Baba A.K'nin çok meraklı olduğu için oğluna arabayı kullandırdığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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